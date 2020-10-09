غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمدينة نويبع للصيانة الدورية

أصدرت شركة الكهرباء بمدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، بيانًا يفيد فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للمحول الرئيسي للنصف الأول من شهر أكتوبر.

وقال اللواء محمد شعير، رئيس مدينة نويبع، إنه سيجري فصل التيار الكهربي عن 5 مناطق بالتتابع، حتي لا تطول مدة الفصل.

وأوضح رئيس المدينة، أن برنامج يستهدف منطقة إسكان مبارك بمنطقة الميناء، والمساكن أمام معسكر قوات أمن الموانئ، ومنطقة العمدة، بجوار معسكر قوات الأمن، ومنطقة خدمات الميناء، ووحدة المرور والبنوك، ومساكن الميناء، ووحدة المرور والبنوك، وجميع المحلات و الأفران و المدارس بهذه المناطق.

وأهاب رئيس المدينة المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية، إلا بعد استقرار التيار الكهربي.