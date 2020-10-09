جنوب سيناء تشهد افتتاح الملتقى الثاني للمعرفة والتطبيق بشرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الملتقى الثاني للمعرفة والتطبيق المنعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري، تحت رعاية وزير المالية، ومحافظ جنوب سيناء.

وينطلق الملتقى في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق رؤية مصر 2030، والتحول الرقمي، وسياسات وزارة المالية بترشيد الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات دعمًا للتنمية المستدامة، وطبقًا لاستراتيجية وزارة المالية.

وبدأ الملتقى بالسلام الوطني، ثم دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، بحضور الدكتور عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ومحمود إبراهيم، مدير عام المديرية المالية بجنوب سيناء، وممثلي قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن الملتقي يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات بين المراقبين الماليين المنتشرين في جميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن تلقي المقترحات التي تسهم في رفع الكفاءة للعاملين بوزارة المالية.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تبادل الخبرات ينعكس على حسن إدارة الموازنات العامة للدولة، بداية إعداد الموازنة وحتى تنفيذها، كما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الملتقى شكر وزير المالية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، لجهوده ودعمه في انعقاد الملتقى، إضافة إلى تكريم رئيس مدينة شرم الشيخ، لتعاونه البناء مع مديري المديرية المالية بالمحافظة لإنجاح الملتقى.