أوقاف الأقصر: 5 أطنان من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية

أعلن سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبرعاية كريمة من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وجميع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة تشرفت مديرية أوقاف الأقصر باستقبال الدفعة السادسة من لحوم صكوك الأضاحي.

وأوضح عبد الدايم، أن هذه الدفعة من الدفع المقرره للمديرية وقدرها 5 أطنان والتي تم توزيعها على المواطنين المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، ويأتي ذلك تحت إشراف لجان متخصصة من ديوان عام الوزارة والمديرية مع مراعاة تنفيذ كافة الشروط المقررة من الوزارة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر أن المشروع يتم تنفيذه في إطار الضوابط الشرعية، وأية أضحية تأتي حية خالية من أية عيوب، ويتم ذبحها في الوقت الشرعي، وأن جميع المبالغ تترجم إلى أضاح دون أي مكافآت أو مصروفات إدارية، فكل من يعملون بالمشروع سواء من وزارة الأوقاف أم من وزارة التموين متطوعون بالجهد أو من خلال واجبهم المهني.

وكان قطاع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمكتب وزير الأوقاف، التابع لمنظومة الشكاوى الموجودة بمجلس الوزراء، قد أهدى مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر شهادة تقدير، نظرًا للجهود والأعمال المشرفة التي قامت بها جميع قطاعات المديرية هذا العام.

وأكد وكيل الوزارة بالمحافظة على أن الشهادة جاءت عقب نجاح المديرية في خدمة المواطنين، حيث إنه من بين مفردات هذا الدور العمل على إزالة أسباب شكاوى المواطنين، وذلك حسب التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف، والأعمال المشرفة التي قامت بها جميع قطاعات المديرية هذا العام.