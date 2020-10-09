أرملة الشهيد منسي بعد افتتاح مسجده: كان بيقول هروح شهيد وهسيبكم لربنا (حوار)

وجهت منار سليم أرملة الشهيد أحمد منسي بطل ملحمة البرث، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية، بسبب الحرص على تكريم الشهداء في كل مناسبة وبأكثر من صورة، مؤكدة سعادتها بوضع اسم الشهيد على المسجد الجديد الذي افتتحه الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بالإسكندرية اليوم.

وأضاف "منار" في حوار لـ"الوطن"، الشهيد منسي كانت تجمعه علاقة خاصة مع الله سبحانه وتعالى، وأن القدر شاء استمرار هذه العلاقة بارتباط اسمه ببيب من بيوته، وأكدت أن التكريم مختلف هذه المرة لأنه يرتبط بمكان عبادة، معبرة عن سعادتها، وإلى نص الحوار:

ما شعورك بعد افتتاح مسجد يحمل اسم الشهيد البطل بالإسكندرية؟

طبعا سعيدة جدا، وخبر أدخل البهجة والسرور لقلوبنا جميعا، ويؤكد أن الدول لا تنسى أبنائها وأبطالها وأنها دائما تتذكرهم بالمواقف المختلفة والتكريم في مناسبة. وطبعا مسألة بناء مسجد يحمل اسم الشهيد منسي أمر طيب جدا ونشكر عليه كل المسئولين الذين يحرصون على تكريم الشهداء والاحتفاء بهم وتخليد ذكراهم دائما.

ما أكثر شيء أسعدك عندما علمتي بخبر بناء مسجد يحمل اسم الشهيد منسي؟

أكثر شيء أسعدني أن المسجد مكان لعبادة الله سبحانه وتعالى، ووجود اسم الشهيد منسي على هذا المكان المبارك أمر يسعد كل محبيه وليس أسرته فقط. أيضاً الشيء الذي أسعدنا أن هذا الأمر جاء تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد، فبعد أيام قليلة من ذكرى النصر وفي نفس الأسبوع تم افتتاح مسجد لأحد أبناء جيشنا المصري العظيم وأحد الشهداء الذين ضحوا بحياتهم سواء لاسترداد الأرض كما حدث في أكتوبر 73 أو لحماية أمن المصريين من الجماعات الإرهابية الخائنة.

ما الرسالة التي توجيها مع هذا الحدث؟

أوجه رسالة شكر للدولة التي تفعل كل ما بوسعها لتكريم أبنائها، وفي كل وقت وفي كل فرصة تعيد التذكير ببطولات شهداء الوطن وتكريمهم وتخليد ذكراهم في كل المناسبات. وأوجه رسالة للرئيس السيسي أقول له شكراً سيادة الرئيس على دعم الدائم وحرصك على تخليد ذكرى الشهداء الأبرار. وأريد أيضا أن أقول لكل أم فقدت أبنها وكل زوجة رملت بعد فقدان زوجها الشهيد، افتخروا بشهدائكم، فبفضل التضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال، استطاعت مصر أن تنهض من جديد وتصبح أقوى بكثير من قبل، فكل الإنجازات التي تتحقق على أرض الوطن هي نتاج عمل وجهد وتضحيات كبيرة، نرى نتاجها الأن مع كل إنجاز يتحقق، فافتخرو بهذا العمل.

هل يمكن أن توجهي كلمة إلى روح الشهيد منسي في هذه المناسبة؟

أقول للشهيد أحمد منسي روحك ما زالت حاضرة معنا، أنت تعيش في قلوب كل المصريين. أنا لا أعتبر أن الشهيد منسي مات بعد شهادته، هو مازال موجودا، وأتذكر كل كلماته ونصائحه وآرائه، وأتذكر كلمته عندما قال أنا متأكد أني هروح شهيد وهسيبكم لربنا. كل كلماته كانت بمثابة حكمة ورسالة، ونحن نتذكر كل كلمة قالها.

هذه ليست المرة الأولى لمظهر من مظاهر تكريم منسي.. هل الأمر هذه المرة مختلف لارتباط الاسم ببيب من بيوت الله؟

بالتأكيد، المسجد هو أقرب مكان لكل شخص على علاقه بربه، والحمدلله الشهيد منسي كان على علاقة خاصة بربنا، كان مؤمنا بقضاء الله وقدره، وكان بيقول دايما إن إيمانه بالله هو مصدر قوته، وشاء القدر أن يرتبط اسمه بعد شهادته ببيب من بيوت ربنا لتستمر العلاقة. أحمد كان شخصا بسيطا ومتواضعا ومؤمنا وحريص دائما على أن تستمر علاقه بربه على النحو الأمثل وأن ينقل هذا لأمر إلى أبنائه وكل من حوله سواء من العائلة أو الأصدقاء.