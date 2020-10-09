30 طالبا إفريقيا يشاركون في افتتاح مسجدين بالإسكندرية

شارك 30 طالبًا إفريقيًا من الدراسيين بجامعة الأزهر في افتتاح مسجدين بمدينة الإسكندرية، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حيث أدوا صلاة الجمعة والعصر قصراً مع الوزير .

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد الشهيد رقيب أول "مصطفى أحمد مصطفى" أحد المساجد التي أنشئت على محور المحمودية المروري الجديد بمنطقة "أبو سليمان" شرق الإسكندرية، وأقام الحضور شعائر صلاة الجمعة من المسجد، وأدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان: "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن " .

جاء ذلك عقب افتتاح مسجد الشهيد العقيد أ ح "أحمد المنسي" بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب صباح اليوم ، تقديرًا من الدولة المصرية وقيادتها السياسية لأبنائها العظام ومكانة شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها .

وقال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، إن الدولة تبني في جميع المجالات بالإضافة إلى أنها تحارب الإرهاب وتبني البلاد في آن واحد، مشيرًا إلى أن عدد المساجد التي تم بناؤها في السنوات الست الماضية دليل على حجم المجهود الذي يتم من قبل الدولة المصرية.

وأكد أن جميع المساجد في محور المحمودية من تنفيذ القوات المسلحة وعندما يطلق أسماء الشهداء عليها فهذا حقهم فالدول العظيمة تطلق أسماء الشهداء على المنشآت لتخلد تذكراهم، وتحدث عن فضل القتال في سبيل الله، مؤكدًا أن ما من أحد يود أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد فهو يود أن يعود ليستشهد مرات ومرات، فالشهادة نعمة.

وأوضح أن الوفاء للشهداء يقتضي أمرين الأمر الأول السير على دربهم من أجل الحفاظ على الوطن والثاني القضاء على جماعات الإرهاب وأهل الشر لمواجهة قوى الشر.

وأشار إلى أن المسجد الذي جرى افتتاحه اليوم، هو المسجد الثامن الذي أنشأته الهيئة الهندسية، لافتا إلى أن كل زاوية تم تطويرها إلى مسجد وهذا هو مفهوم المسجد الجامع، وعلق قائلاً: "لا تصدقوا أصحاب الصفحات الوهمية والجماعات الإرهابية وأهل الشر، فالوفاء لحق الشهداء يقتضي الوفاء لهذا الوطن".