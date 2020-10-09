توقعات طقس 72 ساعة.. مائل للحرارة على القاهرة وأمطار خفيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس لمدة ثلاثة أيام مقبلة بداية من السبت 10 أكتوبر إلى الاثنين 12 أكتوبر الجاري، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وعن حركة الرياح، تكون معتدلة وتنشط على خليج السويس كما تنشط على شمال الصعيد يوم الأحد.

وعن توقعات سقوط الأمطار تكون خفيفة يوم السبت على أقصى الغرب ومناطق من جنوب سيناء، ويوم الأحد من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومناطق من جنوب سيناء.

ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.

طقس السبت 10 أكتوبرالقاهرة

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

طقس الأحد 11 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

طقس الإثنين 12 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.