كشفته الكاميرات .. حبس عامل تورط في حرق محال تجارية و"مقام" بقنا

قررت نيابة بندر قنا، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، في واقعة حريق منطقة السهاريج، بعد أن رصدته كاميرات المراقبة أثناء تنفيذ الجريمة.

وتوصلت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث بندر قنا، إلى أن مرتكب الواقعة، أحد العاملين بشارع السهاريج، جرى التعرف عليه من خلال فحص كاميرات المراقبة، حيث ظهر بشارع سفينة وهو يشعل النيران في أحد المحال بالشارع مرتديا كمامة.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحريق الذي اندلع في إحدى المناطق التجارية بمدينة قنا، في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي، عن تدمير مقام "الشيخ الأنصاري"، والتهام محتويات عدد من محلات بيع الملابس والسجاد.

وكان مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، تلقى إخطاراً بنشوب حريق هائل في معرض للسجاد بدائرة بندر قنا، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، مدعومة بـ7 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران وإخمادها، قبل امتدادها إلى باقي المحلات والمنازل المجاورة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب فريق من خبراء المعمل الجنائي، وأكد تقريرهم أن الحريق تم بفعل فاعل، فيما ناشد أصحاب المحال المتضررة محافظ قنا ومديرية التضامن الاجتماعي، صرف تعويضات عاجلة لهم، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها بسبب الحريق، وأكد مصدر مسئول بمديرية التضامن تشكيل لجنة لحصر الخسائر وتعويض المضارين بعد الانتهاء من تقدير قيمة التلفيات.