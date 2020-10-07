"الصناعة": 570 مليون دولار استثمارات "سول"في 181 مشروعاً

بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وهونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية الجديد بالقاهرة، سبل تنمية التعاون التجارى والصناعى والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول الاستثمارات الكورية فى مصر حالياً والتى تتسم بالتنوع والانتشار وتمثل قصة نجاح مميزة من بين تجارب الدول المستثمرة بالسوق المصرية، لافتة إلى تطلع الحكومة المصرية لتعميق التعاون وتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية وإقامة مشروعات تنموية جديدة مع الجانب الكورى، الأمر الذى يسهم فى إحداث طفرة فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأشارت «جامع» إلى حرص مصر على تعزيز التعاون التجارى بين البلدين والاستفادة من الخبرات الكورية المتميزة ونقلها للصناعة المصرية، خاصة فى مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ولفتت إلى أن الاستثمارات الكورية فى مصر تبلغ حوالى 570 مليون دولار فى 181 مشروعاً بمجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

وأكدت حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للاستثمارات العاملة بالسوق المصرية وبصفة خاصة الاستثمارات الكورية، لا سيما أنها توفر الكثير من فرص العمل والخبرات والتكنولوجيات الصناعية لتطوير الصناعة المصرية، فضلاً عن كون كوريا الجنوبية شريكاً استثمارياً وصناعياً هاماً لمصر.

وأكد هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية الجديد بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى والاستثمارى مع مصر، مشيراً إلى أن الشركات الكورية تنظر للسوق المصرية على أنها من أهم الوجهات الاستثمارية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.