جولات ومؤتمرات حاشدة على المقاهي وبالمنازل لمرشحي النواب ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، الجمعة، عددا كبيرا من الجولات والمسيرات واللقاءات الانتخابية والمؤتمرات، التي عقدها مرشحو المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب، من أجل كسب وتأييد الناخبين، سواء في المنازل أو الشوارع، أو المقاهي.

البداية بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف، وتضم مركز وبندر بني سويف، حيث عقد المرشح على المقعد الفردي ثروت الداعوري، مؤتمرا بقرية بني بخيت التابعة لدائرة المركز، وكذلك محمد رجب عبدالعظيم المرشح المستقل والذي عقد مؤتمرا حاشدا بمسقط رأسه في القرية، بجانب الجولات واللقاءات لعدد من المرشحين بينهم عبدالرحمن برعي النائب الحالي عن الدائرة، ووليد سليم مرشح حزب المؤتمر، والذي توجه إلى المقاهي وجلس مع روادها لعرض برنامجه الانتخابي عليهم.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر، وتضم مركزي الواسطى وناصر، عقد المرشح عن حزب حماة الوطن علي فايز، مؤتمرا بمسقط رأسه في مدينة ناصر بحضور عدد من الأهالي، أعقبها مسيرة بالشوارع، كما واصل المرشح عن حزب الشعب الجمهوري محمد جنيدي، جولاته بالقرى لكسب تأييد رؤوس العائلات، بالمنازل والشوارع، وهو نفس الحال للمرشح المستقل سلامة الناظر، والذي التقى عددا من أهالي قرية بهبشين التابعة لدائرة المركز في جولة امتدت لأكثر من ساعة.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا، واصل المرشح سيد محمد محمد سيد، عقد مؤتمراته ولقاءاته بأهالي القرية، كذلك الحال للمرشح عن حزب صوت الشعب ورئيس الحزب أحمد البراوي.

وفي الدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز ببا وسمسطا والفشن، استمر مرشحوا الدائرة والبالغ عددهم 28 مرشحا عقد اللقاءات والمؤتمرات المصغرة بالمنازل والشوارع.

ويتنافس 91 مرشحا بدوائر المحافظة الأربع لحصد المقاعد الثمان الفردية المخصصة لمحافظة بني سويف، بينهم 23 مرشحا حزبيا، و68 مستقلا، بعد تنازل مرشحين اثنين، في ظل انخفاض مشاركة العنصر النسائي عن الترشح والذي لم يتخطى سيدتان.

وخٌصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدا بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها مركز شرطة بني سويف وتضم "مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة" ومخصص لها "مقعدين" يتنافس عليهما 24 مرشحا، والدائرة الثانية مقرها مركز شرطة ناصر وتضم "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين" يتنافس عليهما 32 مرشحا، والدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" يتنافس عليه 7 مرشحين، والدائرة الرابعة مقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحا.