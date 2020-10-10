الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا.. وتسجيل 15 إصابة وافدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 15 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85536 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 5 حالات في مقاطعة سيتشوان، و3 حالات في شنشي و2 في كل من تيانجين ولياونينغ وشنجهاي وحالة واحدة في قوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2987 حالة غادر منها 2781 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 15 شخصا غادروا المستشفيات أمس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80696 شخصًا، مشيرة إلى أن 8164 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 857 شخصًا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة، أنه تم أمس تسجيل 39 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 380 حالة منها 378 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5169 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 527 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4906 مرضى في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 488 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.