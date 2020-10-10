التحقيقات: قاتل شقيقه بالعياط جلس بجاور جثته حتى عاد والدهما

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن قاتل شقيقه في العياط سدد له 6 طعنات متفرقة في أنحاء الجسد منها طعنة استقرت في قلبه وتسببت في وفاته وقت الجريمة داخل منزل الأسرة، قبل أن يجري نقله إلى المستشفى، وجلس المتهم بجانب جثمان شقيقه 20 دقيقة حتى عاد والده من العمل.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم دخل في مشاجرة مع صديقه قبل الجريمة وعندما احتدم النقاش بينهما وقت وجودهما في المنزل بمفردهما، أسرع المتهم إلى المطبخ وأمسك سكينًا وانهال طعنًا في جسد صديقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفوجئ والد الشابين عقب عودته من عمله بالحادث، وبعدها أسرع المارة والجيران بإبلاغ الشرطة، فانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وأخطرت النيابة التي قررت انتدبت النيابة الطب الشرعي؛ لتشريح جثمان المجني عليه وبيان أسباب الوفاة رسميًا وموافاة النيابة العامة بتقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية واستدعت النيابة أسرة المجني عليه لسماع أقوالها.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا بمقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يدعى "م.ض"، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد شقيقه "ي"، بسبب خلافات بينهما، حيث سدد له عدة طعنات أنهت حياته، وتحفظت الشرطة على السكين المستخدم في الجريمة وجرى تحريز السلاح المستخدم في الجريمة وأحالته النيابة إلى الأدلة الجنائية لفحصه.

واستمعت أجهزة الأمن لأقوال الجيران، الذين قالوا إنهم حضروا بعد الجريمة على صوت الأب بعدما اكتشف جريمة مقتل نجله، وعندما ذهبوا إليه شاهدوا المجني عليه غارقًا في دمائه في صالة المنزل.