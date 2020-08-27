نجار مسلح يقتل شقيقه ذبحا في المنوفية

أقدم نجار مسلح علي قتل أخيه ذبحا في قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بقيام نجار مسلح 42 سنة، بقتل أخيه 30 سنة، ذبحا، في قرية مليج التابعة لمركز بشبين الكوم .

وانتقلت القيادات الأمنية إلي مكان الواقعة لمعرفة ملابسات الواقعة، وإجراء التحريات والإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة .