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نجار مسلح يقتل شقيقه ذبحا في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
11:19 م | الخميس 27 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أقدم نجار مسلح علي قتل أخيه ذبحا في قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بقيام نجار مسلح  42 سنة، بقتل أخيه  30 سنة، ذبحا، في قرية مليج التابعة لمركز بشبين الكوم .

وانتقلت القيادات الأمنية إلي مكان الواقعة لمعرفة ملابسات الواقعة، وإجراء التحريات والإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة . 

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