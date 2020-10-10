شعار "تراثنا" في دورته الثانية: تطور إقليمي ومعروضات إلكترونية

تنطلق اليوم الدورة الثانية من معرض "تراثنا"، للحرف اليدوية والتراثية، حيث يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

تنظيم معرض "تراثنا" هذا العام، يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية، والحرف اليدوية؛ لأهميته الاقتصادية والثقافية، والعمل على التوسع في الترويج لهذه الفنون العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض، لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها.

ويشارك في المعرض حوالي 620 عارضا و45 جمعية أهلية، من جميع محافظات مصر، ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة، ويستمر حتى الخميس الموافق 15 أكتوبر، يوميا من العاشرة صباحا، حتى العاشرة مساءً، والدخول مجانا.

تشهد تلك الدورة عدة أوجه مختلفة وتطورات لأول مرة بالمعرض، منها تعزيز التواجد الإقليمي، من خلال استضافة دولة السودان كضيف شرف، وتم تخصيص أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية من جلود وأخشاب ومعادن والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان، خاصة أنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السودانى وهناك اهتمام كبير من الحكومة السودانية لدعم قطاع المشروعات التراثية وتطويره والتوسع في إنتاجه.

إتاحة المعروضات إلكترونيا، هو ثاني اللمسات الجديدة لأول مرة بالمعرض، وفقا لحديث الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان على قناة "dmc"، موضحة أنه يوجد منصة إلكترونية للمنتجات تضم 1500 منتج بمعرض تراثنا.

وقالت "نيفين"، إنه بسبب "كورونا" سيتم إقامة المعرض للعام الجاري عبر تطبيق الكثير من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون الإصابة بالفيروس، وهو ما دعا عددا من الجهات العارضة للبيع بشكل "أونلاين" مع نشر صور المنتجات و"باركود" من شأنه تسهيل عملية عرض المنتج على الراغبين في الشراء.

وتابعت: "يمكن اختيار المنتجات التي يرغب في شرائها العميل بشكل سهل عبر الباركود، كما جرى تخصيص منصة بيع مباشرة لوسائل الشراء بالطريق الإلكتروني، والمعرض رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة بمدي اهتمام الدولة بهم، حيث إن شعور أصحاب تلك الحرف باهتمام القيادة السياسية بهم هو أمر يسعدهم كثيرا ويحافظ على التراث المصري الثقافي".

وأضافت "نيفين"، أنها تواصلت مع أمازون العالمية لتنمية العمل في التجارة الإلكترونية وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تلك المنصة الإلكترونية، لافتة إلى عدة إجراءات للتسهيل على المشاركين في ظل أزمة كورونا.

ويشهد المعرض لأول مرة إجراءات احترازية ضخمة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من قياس درجات الحرارة قبل الدخول وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر، واللوحات الإرشادية للتوعية بأعراض المرض.

ووفقا للمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فإن المعرض هذا العام يستضيف عدد من الوزارات والجهات والهيئات المهتمة بالفنون اليدوية والحرف التراثية، ومنها قطاع الفنون التشكيلية ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط بوزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بوزارة التضامن الاجتماعي والمجلس التصديري للحرف اليدوية وغرفة الحرف اليدوية وبنك القاهرة ومدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط وغرفة الأثاث وكريتيف إيجيبت باتحاد الصناعات وعدد من الجامعات الحكومية والخاصة والمجلس القومي للمرأة ومظلة للتنمية الاجتماعية (أغاخان للخدمات الثقافية) وبرنامج تنمية الصعيد التابع لوزارة التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج.