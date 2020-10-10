5 خطوات لتغيير اسم المشترك إلى "عداد كهرباء لقطعة أرض بالمدن الجديدة"

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان 5 خطوات يجب أن يتبعها المواطن عند طلب تغيير اسم المشترك لـ"عداد كهرباء لقطعة أرض بالمدن الجديدة".

المستندات المطلوبة

- صورة من إيصال التأمينات الاجتماعية

- صورة الرخصة

- صورة من بطاقة المالك في حالة حضوره، أو صورة التوكيل الرسمي وصورة بطاقة الوكيل

- صورة التوكيل المعتمد + صورة بطاقة صاحب التوكيل

- صورة محضر التسلم مسجل عليها من المالك القديم إلى المالك الحالي

- صورة ترخيص تشغيل

شروط الحصول على الخدمة

- وجود مالك الأرض أو وكيل عمل عنه

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات التغيير تتم عن طريق 5 خطوات

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

3- انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS)

4- تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب)

5- استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS)

مميزات عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

- تحقيق سياسة الدولة في ترشيد الطاقة.

- القضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين، وبالتالي إصدار فواتير شهرية خاطئة.

- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاذ الرصيد.

- تجري محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلي.

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

- تتميز غرف العدادات الذكية "مسبوقة الدفع" بجودة عالية.

- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".

- يقضي على مشاكل الفواتير المبالغ فيها.

- يعد العداد مركز تحكم بالمنزل يستطيع المستهلك تخفيف الأحمال بمنزله.

- يمكن للمستهلك إعادة التيار بمنزله في حالة انقطاع التيار من خلال خفض الأحمال بمنزله فيعود التيار له مباشرة.