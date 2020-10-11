طقس اليوم ودرجة الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وعن حركة الرياح فتكون معتدلة علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تنشط علي شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية وخاصة علي خليج السويس والبحر الاحمر ، مع توقع سقوط أمطار خفيفة (30) % علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية ففي البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر، إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الأحد

مكة 42 26

المدينة 38 22

الرياض 33 17

المنامة 34 29

أبو ظبي 36 28

الدوحة 35 27

الكويت 37 21

دمشق 33 13

بيروت 28 22

عمان 30 16

القدس 27 18

غزة 29 22

بغداد 37 18

مسقط 33 26

صنعاء 23 9

الخرطوم 41 26

طرابلس 30 23

تونس27 15

الجزائر 21 14

الرباط 25 15

أنقرة 24 10

إسطنبول 23 14

إسلام أباد 34 19

نيودلهي 35 21

جاكرتا 31 24

بكين 17 8

كوالالمبور 32 24

طوكيو 24 19

أثينا 26 16

روما 19 12

باريس 14 6

مدريد 25 10

برلين 12 5

لندن 13 7

مونتريال 9 3

موسكو15 8

نيويورك 21 13

واشنطن 24 18

نواكشوط 32 24

أديس ابابا 22 11

نواكشوط 38 28

أديس أبابا 23 11