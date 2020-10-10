"دائرة المشاهير" تشتعل بحرب المؤتمرات والجولات المكوكية

شهدت دائرة الجيزة والدقي والعجوزة والتي يطلق عليها دائرة المشاهير منافسة شرسة بين المرشحين البارزين لانتخابات مجلس النواب المقبلة من رجال السياسة والمال والأعمال في الساعات الأخيرة بسبب المؤتمرات الحاشدة والجولات المكوكية التي أطلقت صدىً واسعًا في جميع أنحاء الدائرة.

كسب أصوات العائلات

وأطلق محمد أبو العينين ومنتصر رياض وعبدالرحيم علي وزكي عباس وأحمد مرتضي منصور صفارات إنذار مدوية لباقي المرشحين بالتحرك في الأماكن التي تشهد كثافة تصويتية بالجيزة وبين السرايات وأولاد علام وأرض اللواء في محاولة لكسب أصوات العائلات التي تتسم بكتلة تصويتية ولها تأثير واسع في أماكن وجودها.

لقاءات مع الأهالي

فيما بدأ عدد من المرشحين المنافسين عقد لقاءات مع الأهالي خاصة الشباب في المقاهي والكافيهات وصالات الألعاب الرياضية التي تشهد كثافة جماهيرية بسليمان جوهر وربيع الجيزة ومصدق وقطاع جنوب الجيزة لشرح برامجهم والحلول للمشاكل التي يعاني منها أهالي الدائرة.

ويلعب أبوالعينين ورياض بشكل مكثف علي كسب أكبر قدر من الأصوات بمناطق الجيزة فيما يركز منصور وعلي على الأماكن التي تشهد كتل تصويتية بالدقي والعجوزة.

صراع ساخن علي مقعدين

ويتنافس بالدائرة 18 مرشخا فردي على مقعدين من ضمنهم النواب الأربعة وهم زكي عباس عن حزب مستقبل وطن والدكتور مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق وشريف بركات أحمد شمس الدين ومروة سعيد فوزي الطحاوي وهدى عدلي أحمد الملاح ومحمود محمد محمود عبده أحمد وميرفت إبراهيم عبدالعظيم إبراهيم غانم ورجب أحمد رواش إبراهيم وأحمد سمير محمد حسين الشيخ و أحمد مجدي سيف النصر محمود مسلم وناصر فاروق عبدالحميد محمد سيد ومصطفى محمد مرسي أحمد ورحاب محمود عثمان محمود عمر وسمير عبدالعظيم عوض عبدالمقصود .