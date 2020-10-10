"extra news" تستعرض تقريرا يرصد كيفية الإعداد لحرب أكتوبر

عرضت قناة "Extra News" الفضائية، تقريرًا عن حرب أكتوبر، وتفاصيل وكواليس الإعداد لها.

وقال اللواء أركان حرب سعد مأمون، قائد الجيش الثاني الميداني في حرب أكتوبر، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، اجتمع معهم، وسألهم عن الاستعدادات، وهل يمكن لمصر أن تحقق النصر؟ فأجابه: "نعم، فقد تعبنا وأخلصنا، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله"، لافتا إلى أن السادات رد عليه قائلا: "على بركة الله".

كما عرض التقرير، جزءً من كلمة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قال فيها: "مهما كانت التضحيات سوف ندفعها بإذن الله، وهنحارب، ولكن لن نسلم في أرضنا أو في سنتيمتر من الأراضي العربية".

هذا، وقال المشير محمد عبدالغني الجمسي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر، إن القوات المسلحة نجحت في عملية الهجوم والعبور اقتحام أعقد مانع مائي، وفي نفس الوقت حطمت أسطورة إسرائيل، وهو خط بارليف، وسقط هذا الخط في خلال 18 ساعة من بدء العملية الهجومية.

كما عرضت القناة، تقريرا بعنوان "مرحلة إعداد الدولة المصرية لحرب أكتوبر"، حيث قال الدكتور محمود محفوظ، وزير الصحة إبان حرب أكتوبر عام 1973، إن المعركة أيقظت أصالة الإنسان المصري، وعكست هذه هذه الأصالة على الإنسان العربي، وأعادث ثقته في نفسه، موضحا أنه عندما خرج على التلفزيون قبل المعركة بـ15 يوما، طلب من الناس التوقف عن التبرع بالدم، لأن جميع ثلاجات الدم في مراكز جمع الدم في جميع أنحاء الجمهورية امتلأت، معقبا: "ملحمة اجتماعية لم تحدث في مصر، ولم أكن أتصور درجة الالتحام بين الناس وبعضهم البعض، والجهاز الحكومي".

وقال المهندس سليمان متولي، رئيس مؤسسة الطرق في حرب أكتوبر عام 1973، إنهم أوقفوا كل العمليات المدنية، وعبأوا كل الإمكانيات لتوفير عدد كبير من المطارات خلال 6 أشهر، وهذا رقم قياسي، ويضاف إلى هذا مواقع الصواريخ التي أنشأت في مواقع صعبة جدا، وكان لا بد من تمهيد الطرق من أجل إقامتها.