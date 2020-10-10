مدرب كمال أجسام عن بدائل "أدوية الموت": السر في الأكل ونظام التمرين

"عارف أنها بتجيب أمراض وبتموت، بس الشباب بيجروا عليها زى البودرة".. بهذه الكلمات اعترف رجل أعمال بتهريب المكملات الغذائية وأدوية التخسيس من الخارج لترويجها على الشباب وصالات الجيم، قائلًا: "المليون بيعمل تلاتة مكسب"، مشيرا إلى أن هذا الربح، دافع كافي للمغامرة، لافتًا إلى أنه هرب كمية كبيرة من الصين، تصل قيمتها إلى 13 مليون جنيه.

وأوضح المتهم، أنه يهرب تلك الكميات من الصين، ويقوم ببيعها وتحصيل ثمنها قبل أن تصل إلى البلاد، مؤكدا علمه بخطورتها على الصحة وتسببها فى أمراض، مبررا تجارته فيها بقوله: "بس أنا لو مجبتهاش غيرى هيجيبها، والناس ملهوفة عليها".

مدرب كمال أجسام يطرح بدائل طبيعية للمكملات الغذائية

المتهم السابق ذكره وغيره، يعتمدون في ترويج بضاعتهم التالفة وغير المصرح بها، على اعتقاد الشباب بأنها ستحول شكل أجسادهم للأفضل دون آثار جانبية، أو تأثيرات سلبية على صحتهم، وهو ما نفاه يوسف حمادة مدرب في "vip" جيم، مشيرا إلى أنها تؤدي لكوارث صحية، منها العقم وانفجار الشرايين، وهو ما تصادف به كثيرًا به خلال عمله في المجال.

وأضاف "يوسف"، أن بديل تلك الأدوية هو الاهتمام بالأغذية ونظام التمرين الصحي بـ3 مراحا، الأولى تناول أخر وجبة قبل التمرين بساعتين، على أن تكون غنية بالخضراوات والكربوهيدرات مثل المكرونة أو الأرز، حتى يحصل الجسم على الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تمنحه الطاقة اللازمة، كما يُنصح بتناول وجبة قبل التمرين بساعة، وقد تكون حبة فاكهة وتسمى وجبة "سناك".

وأشار مدرب كمال الأجسام لـ"الوطن"، إلى أنه ينصح بتناول عصير طازج دون سكر خلال فترة الراحة من التمرين، أو ثمرة فاكهة، أو إضافة نصف ملعقة ملح على نصف كوب ماء ونصف كوب عصير خالٍ من السكر.

وأوضح "يوسف"، أنه يجب التركيز على البروتين، عقب الانتهاء من التمرين، ويمكن تناول قطعة من الدجاج أو اللحم المشوي، بالإضافة للنشويات كالأرز أو البطاطس، مع سلطة الخضروات.

كما نصح بضرورة تناول المياه بمعدل من 2 إلى 3 لتر في اليوم، مع خصم حجم الماء المتناول خلال التمرين، وذلك لحفاظه على الكتلة العضلية للجسم، على أن تكون وجبتي ما قبل وبعد التمرين لا تغني عن الـ3 وجبات الأساسية.

ولفت "يوسف"، إلى ضرورة تناول الأسماك مرتين على الأقل خلال الأسبوع، لزيادة حجم الكتلة العضلية وإمداد العضلة بما تحتاجه، فضلًا عن الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وعلى رأسها التوت والبطاطا والمكسرات.