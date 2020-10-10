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محمود مسلم

رئيس بوركينا فاسو يشكر السيسي على المساعدات الطبية لمواجهة كورونا

كتب:

محمد أبو عمرة وعادل الدرجلي
08:29 م | السبت 10 أكتوبر 2020
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من السيد روك مارك كابوريه، رئيس جمهورية بوركينا فاسو.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن رئيس بوركينا فاسو أعرب خلال الاتصال عن خالص التقدير والامتنان للمساعدات الطبية التي أرسلتها مصر إلى بوركينا فاسو لدعم جهودها الوطنية في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، متطلعا لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد من جانبه علي الترحيب بتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب البوركيني على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، بالإضافة إلى استقبال المزيد من الكوادر البوركينية للمشاركة فى برامج بناء القدرات فى المجالات المختلفة.

كما تطرق الاتصال أيضا إلى مناقشة التطورات الخاصة بعدد من القضايا الأفريقية خاصة الأمنية ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك في هذا الصدد.

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