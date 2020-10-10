السيسي: عمل مؤسسي لفرق الفنون المسرحية والتراثية بالعاصمة الجديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيكون هناك عمل مؤسسي لفرق الفنون المسرحية والتراثية في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أجل تنظيم العمل وتوفير الجهد، متابعًا: "وكمان هنموله".

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاحه معرض "تراثنا": "ده عشان منتحركش في موضوع ونرجع فيه مرة تانية، مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة هنكون رتبنا كل الكلام ده"، موجهًا حديثه لإحدى فرق البيانو التي قامت بالعزف أمامه في المعرض: "هيكون ليكم فقرة رئيسية في افتتاح مدينة الفنون، سعيد إني شوفتكم النهاردة وكتر خيركم".

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح اليوم، معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية"، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

ويُنظم جهاز تنمية المشروعات معرض "تراثنا" للعام الثاني على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى، سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

ويستمر عمل المعرض بداية من اليوم، وحتى الخميس الموافق 15 أكتوبر، ويفتح يوميًا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، دون مقابل.