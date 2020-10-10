السيسي يتفقد جناج "السودان" بمعرض تراثنا

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمسؤول عن جناح دولة السودان الشقيقة، في معرض تراثنا، خلال افتتاحه اليوم.

وقال المسؤول عن الجناح السوداني في المعرض، إنه يتم عرض منتجات سودانية محلية داخل المعرض، وهذه المنتجات تمت بأيدي سودانية مثل العطور، كما تم التركيز على المواد التراثية التي تستخدم في السودان، في هذا المعرض، وكذلك المصنوعات من الدمور المحلي.

وتابع: "عندنا في الجناح بعض المصنوعات من الجلود، جلود الحيوانات الحية، جلود الجمل، كذلك صناعات جلدية عديدة".

وتأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج، لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

ويستضيف المعرض هذا العام، دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف، وخصصت أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية، من جلود وأخشاب ومعادن، والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان، خاصة أنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة، تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني.

ومن أبرز المواد المعروضة: "مشغولات التللي، والمشغولات الفضية والنحاسية، والمنتجات الزجاجية، والصدف والخوص، ومفروشات أخميم، والسجاد اليدوي، والخزف، والحجازة، والإكسسوار الحريمي، ومنتجات الجلود، ووحدات الإضاءة"، فضلا عن منتجات سيناء.