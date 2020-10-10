مقاول تنفيذ طريق الجلالة: "اشتغلنا نهار وليل.. ووفرنا سنة في الخطة"

قال عماد عليان مقاول تنفيذ طريق الجلالة الجديد، إن الطريق كان مليئًا بالمنحنيات، بالإضافة إلى صغر عرضه، لكنه شهد تطورات غير عادية بعد عام 2014، حيث جرى إنشاؤه في 24 شهرًا بدلًا من 36، وهي المدة التي جرى تحديدها في البداية.

وأضاف عليان، خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني"، عبر شاشة "اكسترا نيوز": "أجرينا معاينات كثيرة لإنهاء أعمال إنشاء الطريق في أقل زمن واستخدمنا آلات كثيرة في سبيل ذلك، وبالتالي فإننا وفرنا سنة واحدة، وكان العمل متواصلًا صباحا ومساءً ومكناش بنفرق بينهم وزودنا عدد العمالة".

وتابع: "عملنا عروض كثيرة للطرق وشقينا الجبل ودشننا مخرات سيول كثيرة ونفذنا حركة خاصة بالتباطؤ والتسارع على الطريق، كما حقننا الكثير من الإنجازات الرائعة على مستوى الأعمدة".

وأشار إلى أنه جرى تدعيم أمان الطريق حتى تطمئن الركاب وأسرهم بشكل كامل ويكونوا مرتاحين عندما يستخدموه".

وواصل: "عملنا وصلة وادي ملحة ووصلة وادي الدرج للربط بطريق بورتو وطريق السويس الصحراوي، وعملنا طريق تبادلي لخدمة المنتجعات".

وأكد، أن الطريق بات يتفرع منه طرق فرعية كثيرة: "لدينا الطريق التبادلي ومن الممكن أن يستقل أي شخص، التليفريك لكي يصعد إلى طريق الجلالة في الأعلى".