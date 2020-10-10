استشاري تنفيذ طريق الجلالة: تغلبنا على العقبات.. وشققنا الجبل

قال المهندس أحمد عزمي استشاري تنفيذ طريق الجلالة الجديد، إن منطقة الجلالة كانت جبلية بحتة في عام 2015، لكن الأمر تغير كثيرًا بعد هذا العام، وجرى ضخ استثمارات وإقامة مشروعات كثيرة بها.

وأضاف "عزمي" خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، قائلًا: "هذا الطريق يخدم مشروعات المنطقة، وفكرنا في عمل ممر بالجبل، لكن عقبات كثيرة قابلتنا، أولها الطبيعة الصحراوية، كما أن التربة صخرية، وهو ما استغرق منا وقتًا كبيرًا".

وتابع: "لم يكن أمامنا إلا حل واحد وهو شق الجبل قدر المستطاع، وبالفعل استطعنا فعل هذا الشيء، حيث قمنا بشق 80 كم، واستخدمنا معدات كثيرة، وهو ما يظهر في القطاعات العرضية ومقر المخرات، لأن هذه المنطقة تشهد سيولًا كثيرة، وقد تدمر الطريق لو لم ننفذ هذه المخرات".

وأردف، أن هذا الطريق كان ترابيًا وملتويًا ولا خدمات به: "لكن الآن الوضع تغير والطريق أصبح يحتوي على خدمات كثيرة، وأعلى نقطة به ترتفع بـ720 مترًا عن سطح البحر".

وواصل: "هناك عدد كبير من المشروعات في منطقة الجلالة قائم على صخورها، بخلاف مكامن الرخام الموجودة في أعلى الطريق، ولذلك جرى الحفر بطريقة علمية منظمة لم تشهدها مصر من قبل، واستخدمنا المتفجرات، كما استخدمنا معدات خاصة في المناطق التي احتوت على رخام حتى لا نهدره".