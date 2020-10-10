بدأت اليوم.. قواعد وخطوات التسجيل في تنسيق المدن الجامعية الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف فتح باب التسجيل في تنسيق القبول بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر للطلاب والطالبات القدامى للعام الجامعي المقبل، على أن يتم التسجيل بالاسم والرقم القومي والكلية واختيار المدينة إلكترونيًا.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي خطوات التسجيل في تنسيق القبول بالمدينة الجامعية، بالإضافة إلى قواعد القبول.

خطوات التسجيل في تنسيق القبول المدن الجامعية الأزهرية

- الخطوة الأولى تسجيل البيانات الأساسية، من خلال الدخول على الرابط من هنــــا.

- يتم ادخال النوع والكلية والمدينة والاسم والرقم القومي، ثم الضغط على حفظ البيانات.

- بعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية (الاسم والرقم القومي، والكلية واختيار المدينة) يتوجه الى أقرب فرع فوري لسداد مبلغ 60 جنيهًا، ويتم الضغط على استكمال عملية التقديم.

- يتم ادخال الرقم القومي والرقم المرجعي الموجود على الإيصال المطبوع من فوري، والضغط على إكمال عملية التسجيل.

- يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة والضغط على حفظ البيانات.

قواعد شروط القبول بالمدينة الجامعية الأزهرية

اولا:- سنوات النقل

-أن يكون الطالب حاصلًا على تقدير جيد على الأقل.

- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى.

- ألا يكون الطالب وقع عليه أي عقوبة تستوجب عدم الإسكان.

- أن يكون الطالب قد تقدم في الموعد المحدد للإسكان بالمدينة.

ا- أن يكون الطالب مستوفيًا للمستندات والأوراق المطلوبة.

خطوات الحصول على سكن بالمدن الجامعية الأزهرية

- ملء استمارة الاقامة بالمدن الجامعية بعد دفع قيمتها (المقررة)، واستيفاء البيانات من إدارة شؤون الطلاب بالكلية، وكذلك من جهة عمل الضامن.

- احضار بطاقة الطالب وبطاقة الوالد أو ولي الأمر، وصورة منها، للاطلاع على الأصل وإعادته.

- احضار 4 صور شخصية مقاس 4 في 6 خلفية بيضاء.

- في حالة تغيير محل إقامة الوالد يجب أن يكون قد مضى عام كامل على تغيير محل الإقامة.

- ضرورة الحصول على إيصال بتسليم الأوراق.

ثانيا:- الطلاب المستجدون

- أن يكون حاصلًا على الثانوية الأزهرية، وضمن المقبولين بالكلية عن طريق مكتب التنسيق بجامعة الازهر.

- ألا يكون من سكان القاهرة الكبرى.

- أن يكون قد تقدم في الموعد المحدد للإسكان بالمدينة الجامعية.

- أن يكون الطالب مستوفيًا للمستندات والأوراق المطلوبة.

إجراءات الحصول على الخدمة:

- أن يكون مع الطالب إيصال مكتب التنسيق وصورة منه.

- أن يكون مع الطالب بطاقة الترشيح وصورة منها للاطلاع.

- مراعاة التعليمات الواردة مسبقًا في "أولًا".

الحالات الاستثنائية

الحالات المرضية

كفيف البصر – شلل اطفال يعوق عن الحركة – شلل رعاش – بتر أحد الأطراف بما يعوق عن الحركة – الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي الإقامة قريبًا من الجامعة.

ويشترط للحالات السابقة تقديم شهادة طبية بحالة المريض معتمدة من الإدارة العامة للشؤون الطبية بالجامعة، واللجان الطبية التى تحددها الإدارة.

وفاة الوالد

أن تكون الوفاة خلال العام الدراسي الماضي، أي خلال عام من تاريخ الوفاة حتى بداية العام الدراسي الجديد.

الكوارث

يشترط تقديم صورة من تقرير النيابة العامة عن الكارثة، ويشترط تأثر الطالب اجتماعيًا بهذه الكارثة.