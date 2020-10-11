حماية المستهلك: من أبرز قضايا الإعلانات المضللة "شامبو أصاب سيدة بعاهة"

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مرصد جهاز حماية المستهلك يرصد الإعلانات المروجة للأدوية المضللة على القنوات التلفزيونية والسوشيال ميديا، لافتا إلى أن الضبطية القضائية تقوم بمحاولات شراء لهذه المنتجات للوصول لأصحابها، والذين يصعب ترصدهم نظرا لأنهم يوزعون منتجاتهم عن طريق شركات شحن.

وأضاف "سمير" خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الجهاز على تواصل دائم مع وزارة الصحة للتأكد من ترخيص هذه المنتجات، موضحا أن عقوبة الإعلان المضلل في قانون حماية المستهلك غرامة من 10 آلاف جنيه حتى مليون جنيه وتتدرج العقوبات لتتضمن الحبس والسجن.

وأشار إلى أن الجهاز أعلن منذ فترة أنه يوجد إحدى الصفحات تبيع بعض المنتجات المقلدة وجرى معاقبة صاحبها بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك بعد الوصول لرقم هاتفه بالتنسيق مع نيابة الشؤون المالية والتجارية.

وأوضح أنه من ضمن القضايا أيضا كان إعلان إحدى السيدات عن طريق التليفزيون بأنها طبيبة تصنع "كريم معجزة" لتبييض وتفتيح البشرة، وعند الكشف على حقيقتها تبين أنها حاصلة على دبلوم تجارة وتصنع الكريم في منزلها.

ولفت إلى أن تكرار الإعلانات في قنوات "الماشروم اللي ملهاش لازمة" بسبب رخص الإعلان وتكرره بعدد كبير، "أحد رؤساء تحرير الجرائد المحترمة خضع لهذا التكرار وصدق إن فيه إعلان وأن المنتج ده ممكن يعالج المرض اللي عنده وراح اشتراه بس الحمد لله محصلهوش حاجة".

وتابع: "من ضمن القضايا التي بحثها الجهاز من سيدة اشترت أحد الشامبوهات روج له عبر التلفزيون فأصيبت بعاهة مستديمة في فروة رأسها"، مؤكدا أن الجهاز يرصد أكثر من 30 إعلانا يوميا ونحقق من صحة منتجاتها بالتنسيق مع وزارة الصحة.