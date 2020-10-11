صورة.. أول ظهور لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري بعد شائعة انتحارها

حرص الإعلامي توفيق عكاشة، على اصطحاب زوجته حياة الدرديري، لحضور حفل المطرب وائل جسار، أمس السبت، في أول ظهور لهما، بعد شائعة انتحارها الأسبوع الماضي.

وسخرت الإعلامية حياة الدرديري، من الأنباء التي ترددت على مدار الأيام الماضية، بشأن إقبالها على الانتحار، من خلال تناول صبغة الشعر، مازحة بقولها: "مقالوش لونها إيه؟".

وكشفت الدرديري، لـ"الوطن"، كواليس الأزمة الصحية التي تعرضت لها، موضحة أنها تناولت وجبة أسماك فاسدة، بعد رحلة صيد قامت بها برفقة زوجها توفيق عكاشة، حيث يقضيان إجازة الصيف في الساحل الشمالي: "أصيبت بحالة إعياء شديدة فور تناول السمك وانتقلت إلى مركز السموم بالإسكندرية لعدم جاهزية المستشفى الموجودة بالساحل".

وتابعت أنها أجرت عملية غسيل معدة، على الفور حتى تماثلت للشفاء، مؤكدة أنها تتواجد في منزلها حاليًا وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

وكان من أبرز الحضور الفنانة رنا سماحة وخطيبها الملحن سامر أبو طالب، والفنانين نضال الشافعي ومحمد عباس ومحمد سراج ومحمد رشاد وجيهان خليل ورامي وحيد.

وعاد وائل جسار للحفلات في مصر، بعد غياب 7 شهور بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وافتتح الحفل بأغنية "بحبك يا مصر"، وتلاها أغاني مشيت خلاص، بتوحشيني، وغيرها.

وأعرب النجم اللبناني خلال الحفل عن اشتياقه الكبير لشعب مصر، وقال إنه أول مرة يغيب عن مصر كل هذه المدة، لكن الظروف كانت أقوى منه، قائلا: "مصر وحشتني أوي وشعبها وحشني"،.

وكشف الفنان اللبناني وائل جسار، تفاصيل مشاركته فى أوبريت "مصر حكاية" المقرر طرحه اليوم، والذي شارك بالغناء فيه رفقة 9 مطربين مصريين من بينهم مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وقال جسار لـ"الوطن"، إنه رحب بشدة عندما تلقى دعوة المشاركة لسببين وهما أن الأوبريت مهدى لبلده الثاني مصر التي يحبها ويعشقها، والثاني، لمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء المصري.

وعن مشاركته في عمل يجمع مطرب المهرجانات شاكوش، أوضح أن سبب مشاركته الأساسي هو حبه الغناء لمصر، وأنه يحترم كل الأصوات وأذواق الناس.

يشارك في الأوبريت كل من: "مدحت صالح ومحمد فؤاد ووائل جسار وهشام عباس وأمينة ودياب وعمر كمال ومي سليم وحسن شاكوش وياسمين علي". وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها مطربي المهرجانات، في أغنية وطنية رفقة مطربين كلاسيك.