حملة من الأطباء للمطالبة بمعاش استثنائي لأسر شهداء كورونا

طالب عدد من الأطباء بصرف معاش استثنائي لأسر شهداء الأطقم الطبية من ضحايا فيروس كورونا، في إطار حملة أطلقها مجموعة من الأطباء للحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية لتلك الأسر وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد مطلقو الحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها ستكون منبرًا للمطالبة بحقوق شهداء الأطقم الطبية وإقرار المعاش الاستثنائي، وتفاعل الأطباء داخل المجموعة مع مطالب الحملة، ونشروا صور وقصص بعض شهداء الأطباء والأطقم الطبية.

وأعلن الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين الصندوق المساعد لاتحاد المهن الطبية، أن دور النقابة لدعم الأطباء أبطال المعركة مع فيروس كورونا مستمر، داعيا إلى إنشاء صندوق لجمع التبرعات من جميع الفئات وليس الأطباء فقط لدعم أسر الشهداء من أطباء كورونا.

وكشف "القاضي" في تصريحات لـ"الوطن"، عن عدد من الإجراءات لدعم الأطباء، منها توفير المعلومات وكيفية حماية أنفسهم من خلال برامج ودورات التوعية، مشيرًا إلى محاولة توفير المستلزمات والواقيات وتوزيعها على جميع النقابات الفرعية.

وأكد أنه تم التنسيق مع الدولة وزيادة بدل المهن وإنشاء صندوق المخاطر، مضيفا: "كنا نأمل في استكمال المفاوضات للزيادة المرجوة التي تتناسب مع تضحيات الأطباء"، بالإضافة إلى دعم المصابين والشهداء ماديا من خلال النقابة والاتحاد.

وأشار إلى أنه طالب اتحاد المهن بإعفاء أسر الشهداء من دفع اشتراك المشروع العلاجي وتمت الموافقة عليه، كما وافقت الجمعية الاجتماعية على إنشاء صندوق دعم أسر الشهداء والتنسيق مع الوزارات المختلفة لإعفائهم من خدمات ورسوم مثل مصاريف المدارس.

كما أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف إعانة خاصة بالدراسة لأبناء الأعضاء من الأرامل والمُطلقات، بقيمة إجمالية 2000 جنيه، على دفعتين، 1000 جنيه كل 6 أشهر؛ لمن هم مازالوا في مراحل التعليم سواء الجامعي أو ما قبله، على أن يكون حكوميا فقط سواء مدارس أو جامعات.