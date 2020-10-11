القليوبية تتلقى 170 ألف طلب تصالح قبل انتهاء المهلة النهائية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح، على بعض مخالفات البناء، التي تسلمت من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها، ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد "الهجان" في تصريحات صحفية، أنه بلغ إجمالي طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، أمس السبت، 430 طلب، وبلغ إجمالي عدد الطلبات حتى مساء الجمعة، 169 ألفا و639 طلب تصالح، وتم تحصيل 955 مليونا و675 ألف جنيه.

وشكّل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية، مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة، من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي، والتي لا تتناسب قيم التصالح التي أقرت بصفة عامة عليهم؛ لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم، بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء.

وأشار المحافظ، إلى أنه سوف يستفيد من التخفيض، من يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائي المحدد للتقدم بالطلبات في 30/9/2020.