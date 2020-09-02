"قف سنهزم كورونا".. حملة توعية لـ"قومي المرأة" في البحيرة

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة، برئاسه المهندسة ذكية رشاد، مقررة الفرع، حملة توعية تحت شعار "قف.. سنهزم فيروس كورونا"، ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة 10 أيام، بمشاركة ما يقرب من 100 رائدة ريفية.

وواصلت الحملة فعالياتها الأربعاء، لليوم الثاني، في نحو 200 قرية وحي وحارة وشارع، في 13 مركز بنطاق المحافظة، ومن المتوقع أن تتضمن إجراء 1500 زيارة، بإجمالى مستهدفين 7500 فرد، بواقع 4000 سيدة، و1500 رجل و2000 طفل.

يأتى ذلك في إطار تكثيف محافظة البحيرة جهودها للتوعية بأخطار فيروس كورونا المستجد وأعراضه ومسبباته وطرق الوقاية منه، والاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجهود فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.