طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حركة الرياح غدا

وعن حركة الرياح فتكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود شبورة مائية كثيفة على السواحل الشمالية، تنشط على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية خاصة على خليج السويس والبحر الأحمر.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر، إلى مترين والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 30 21

الإسكندرية 28 22

وادي النطرون 29 22

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 29 22

بلطيم 29 22

مطروح 27 21

السلوم 28 20

سيوة 30 19

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 30 22

المنصورة 30 22

الإسماعيلية 31 22

السويس 31 22

العريش 29 23

رفح 29 22

رأس سدر 31 23

نخل 30 17

نويبع 34 26

طابا 30 22

كاترين 33 16

الطور 35 23

شرم الشيخ 35 28

الغردقة 35 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 32 22

بنى سويف 33 22

المنيا 34 23

أسيوط 35 22

سوهاج 37 22

قنا 38 23

الأقصر 39 25

أسوان 40 25

ادفو 40 24

ابو سمبل 40 27

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 36 28

أبو رماد 35 27

حلايب 33 29

رأس حدربة 35 26