الطقس اليوم الأحد 11-10-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر الجاري، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس في مصر

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الرياح تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تنشط على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وخاصة على خليج السويس والبحر الأحمر، مع توقع سقوط أمطار خفيفة 30% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر، إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

الطقس في الأردن

وطبقا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً؛ لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، فمن المتوقع أن يسود طقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة وذلك نهارا ، أما ليلا فيسود طقس معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .

وبالنسبة لحالة البحر، فيكون خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 4 قدم وذلك نهارا ، أما ليلا فيكون خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم.