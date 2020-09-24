مرسيدس تبدأ إطلاق نسخة أولية لشاحنة EActros.. وتصنيعها في 2021

أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية إطلاق نموذج أولي للشاحنة الكهربائية eActros للبطارية الكهربائية لعمليات التوزيع الشاقة، من المقرر أن يبدأ الإنتاج المتسلسل في عام 2021 في مصنع Wörth - إلى جانب التصنيع الحالي للشاحنات المزودة بمحركات الاحتراق.

قال ماتياس جوريتكو، رئيس مصنع مرسيدس بنز في وورث: "يسعدني أننا سنبني الجيل الأول من مرسيدس-بنز eActros هنا في Wörth، ويعد بدء إنتاج السلسلة العام المقبل علامة فارقة مهمة للمصنع والمنطقة، ونحن بصدد توسيع محفظة مصنع Wörth واتخاذ خطوة إيجابية أخرى الشاحنات لكهربائية".

ووفقًا لما قاله ماتياس جوريتكو: "في الموقع ، تجري الاستعدادات على قدم وساق لتجهيز الإنتاج للمتطلبات المرتبطة بأنظمة الدفع الكهربائي. على سبيل المثال، نقوم حاليًا بتدريب المتخصصين المستقبليين لدينا في مجال أنظمة الجهد العالي وهو مجال أساسي من الخبرة فيما يتعلق بتجميع بطاريات السيارات وبناء الشاحنات الكهربائية".

كما يأتي القرار لصالح الموقع بدعم كامل من ممثلي مجلس العمل، يقول توماس زويك، رئيس مجلس العمل في Wörth: "في هذا الوقت على وجه الخصوص ، يُرسل اختيارك لبناء أول سلسلة eActros في Wörth إشارة إيجابية ومهمة للغاية، إنه شيء ناضلنا من أجله وأنا فخور بأننا مكلفون ببناء منتجاتنا المستقبلية هنا، وهذا يعني أنه يمكننا تأمين الوظائف هنا في المصنع، ويمكننا، جنبًا إلى جنب مع الموظفين، اتخاذ المسار الذي ينتظرنا".