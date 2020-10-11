السيسي: "الاختيار" صورة رائعة لواقع نعيشه وتدفع مصر ثمنه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الشهداء أمثال أحمد المنسي وغيرهم من الأبطال أحياء عند ربهم وهو من يجازيهم، لكن يبقى لنا أن ننقل صورهم وكفاحهم واستشهادهم لكل بيت مصري: "عشان نقول لكل بيت قدم شهيد متشكرين على اللي إنت قدمته".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "إحنا عيشنا وعلى الأقل هما افتقدوهم، هما كأسر فقدوا وافتقدوا أبناءهم، أو حتى لو كانوا أُصيبوا، فبرضوا هيعيش مع إصابته بقية عمره".

وأوضح رئيس الجمهورية، أنّ مسلسل "الاختيار" كان صورة رائعة لواقع عشناه ونعيشهة ودفعت مصر وأبناءها ثمنه، للتصدي للفكرة الخبيثة التي حاولوا ويحاولون نشرها.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" من إنتاج شركة سينرجي إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى.