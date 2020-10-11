بالإنفوجراف.. تطورات أعداد السكان من 1996 إلى 2020

وصل قطار الزيادة السكانية في مصر إلى الرقم 101 مليون نسمة في 3 أكتوبر الجاري، الأمر الذي أصبح يهدد الاقتصاد القومي والأمن الغذائي المصري.

تحذيرات دولية من الزيادة السكانية في مصر

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، اليوم الأحد، من وصول مصر إلى 180 أو 190 مليون نسمة في عام 2050، في حال بقاء معدلات المواليد على ما هي عليه في التعداد السكاني 2017، مؤكدًا أن الأمم المتحدة أوضحت أن مصر إذا استمرت بنفس معدلاتها التي كانت متواجدة أي زيادة 2.5 مليون نسمة في العام سيكون عدد سكانها خلال 50 عامًا 200 مليون، موضحًا: "الأمم المتحدة بتقولنا خدوا بالكم".

تطور أعداد السكان خلال 24 عاما

"الوطن" تكشف تطور أعداد السكان على مدار 24 عامًا، منذ أول تعداد سكاني عام 1996 إلى آخر تعداد سكاني عام 2017، وصولا إلى عدد السكان في آخر ثلاث سنوات حتى عام 2020، وكذلك ترتيب أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان في الجراف التالي:

عام 1996

59.2 مليون نسمة

عام 2006

72.6 مليون نسمة

عام 2011

80.5 مليون نسمة

عام 2012

82.6 مليون نسمة

عام 2013

84.6 مليون نسمة

عام 2014

86.8 مليون نسمة

عام 2015

88.9 مليون نسمة

عام 2016

91.6 مليون نسمة

عام 2017

94.7 مليون نسمة

عام 2018

96.3 مليون نسمة

عام 2019

99.2 مليون نسمة

عام 2020

101 مليون نسمة

ترتيب أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان:

وفقًا لأحدث إحصاءات الساعة السكانية الإلكترونية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يأتي ترتيب المحافظات العشر الأوائل من حيث عدد السكاني كما يلي:

1- محافظة القاهرة

9 ملايين و941 ألفا و814 نسمة.

2- محافظة الجيزة

9 ملايين و98 ألفا و2014 نسمة.

3- الشرقية

7 ملايين و555 ألفا و767 نسمة.

4- الدقهلية

6 ملايين و797 ألفا و120 نسمة.

5-البحيرة

6 ملايين نسمة

و549 ألفا و874 نسمة.

6 - المنيا

5 ملايين

و909 آلاف و879 نسمة.

7- القليوبية

5 ملايين و893 و749 نسمة.

8- سوهاج

5 ملايين

و423 ألفا و601 نسمة.

9- الإسكندرية

5 ملايين و379 ألفا و488 نسمة.

10- الغربية

5 ملايين و237 ألفا و753 نسمة.