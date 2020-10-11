لو عندك عداد كهرباء مسبق الدفع.. اعرف المبالغ المخصومة شهريا

قدم جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فيديو توضيحي عن طريقة المحاسبة بالعداد مسبق الدفع والخصومات التي تتم من داخل العداد، وهل هناك فرق في طريقة المحاسبة بنظام العداد مسبق الدفع ونظام الدفع الشهري.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات الخصومات التي تتطبق على العدادات مسبقة الدفع، وأسبابها، وفقا لما أعلنه جهاز حماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

قال الدكتور أحمد عبدالدايم، المشرف على خدمات العدادات الذكية ومسبوقة الدفع بشركة جنوب القاهرة، إن العداد يبدأ على الشريحة الأولى، ويخصم 38 قرشاً مقابل كل كيلو، ويستمر ذلك حتى انتهاء حدود الشريحة الأولى والمحددة بـ 50 كيلو، فينتقل العداد إلى الشريحة الثانية، ليتم المحاسبة بسعر 48 جنيهاً للكيلو، موضحا أنه بعد كسر الـ 100 كيلو يختلف نظام المحاسبة، ليصل إلى 65 قرشاً للكيلو، ثم يتدرج الاستهلاك وعند تجاوز الـ 650 كيلو يرفع الدعم.

خصومات العداد مسبق الدفع

ـ فرق نقل الشريحة، حيث يفرض عند الانتقال إلى الشريحة الثالثة، 22 جنيها، عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات \للساعة.

ـ عند تجاوز الاستهلاك 650 كيلو، يتم خصم فرق الشرائح، والمقدر بـ 139 جنيها.

ـ الخصم الأخير للمستهلكين للشرائح الأكثر من 1000 كيلو، ويقدر بـ 270 جنيها.

وأوضح "عبد الدايم" أن نظم المحاسبة بالعدادات مسبقة الدفع لا تختلف عن نظم التحصيل الشهري، وسياسة الأسعار موحدة بجميع نظم الدفع.

أنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.