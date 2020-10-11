عابد عناني: أشعر بالفخر والمسؤولية بعد تكريمي من الرئيس

أعرب الفنان عابد عناني، عن شعوره بالفخر لتكريم فريق عمل مسلسل "الاختيار"، اليوم، خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة والتي جاءت بالتزامن مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عناني، لـ"الوطن"، إنه فخور للغاية بوجوده في احتفالات أكتوبر وبتكريمه عن عمله في مسلسل "الاختيار"، موضحا أنه وفريق عمل المسلسل شاهدوا العديد من ردود الفعل منذ عرض المسلسل بشهر رمضان الماضي ولكن اليوم بدأ يشعر بالمسؤولية.

وأضاف "عناني" أن "الرئيس السيسي عند تكريم أبطال فيلم (الممر)، قال إن مصر تريد عمل مثل هذا كل 6 أشهر وبعدها يتم عرض مسلسل (الاختيار) وتحقيقه النجاح الكبير الذي شاهدناه جميعا، فاليوم يعتبر تتويج لكل ردود الأفعال التي شاهدناها منذ عرض المسلسل".

وأكمل: "رئيس الجمهورية رأى بأن ما فعلناه كان شيئا هاما ويستحق التكريم، وحينما طلبنا الرئيس السيسي للصعود مرة أخرى لتوجيه رسالة إلينا كان إحساسا لا يوصف".

وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير لكل أسرة مسلسل "الاختيار" من أبطال المسلسل والقائمين على العمل.

كما اختص الرئيس بشكره الفنانين الذين جسدوا الشخصيات الإرهابية، خاصة الفنان أحمد العوضي الذي أدى شخصية الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا: "أنتم قدمتم الصورة الحقيقية لهم، صدقوني، صحيح ده تم".

وأضاف "السيسي"، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 32: "فيه ناس نبقى عاوزين نمسكهم ونحاسبهم لو قدرنا أو لو اضطرينا أننا نقاتلهم هنقاتلهم، وفيه ناس تانية تقدم أروحها وتروح عند ربنا عشان البلد دي تعيش".

ووجه حديثه لأبطال مسلسل "الاختيار": "أرجوا من فضلكم أقبلوا شكري وشكر كل المصريين على اللي أنتوا عملتوه".