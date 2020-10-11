تفاصيل مقتل مسن على يد شقيقين في قنا.. فصلا رأسه عن جسده

تكثف الأجهزة الأمنية بقنا جهودها؛ لضبط شقيقين قتلا مزارعًا مسنًا، رميًا بالرصاص، بقرية كرم عمران، التابعة لمركز قنا، بدافع الأخذ بالثأر.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قنا، برئاسة العميد يوسف عبدالمقصود، يفيد بمقتل عبده الوكيل، 70 عامًا، "مزارع"، رميًا بالرصاص، وبه علامات ذبح بآلة حادة في الرقبة، حتى فصلت عن الجسد، بقرية كرم عمران، التابعة لمركز قنا.

وبتكثيف مباحث مركز شرطة التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ع.ع.م"، وشقيقه "خ"، أخذًا بثأر والدهما الذي قتله المجني عليه، بإطلاق وابل من الرصاص عليه، ثم ذبحه بطريقة شنيعة.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وتبين أن المجني عليه، به آثار طلقات نارية، وذبح حول منطقة الرقبة.

وتلقى مدير أمن قنا، أيضًا بلاغًا يفيد بقيام شخصين بسرقة مبلغ مالي قيمته 47 ألف جنيه، من سيارة لتوزيع الأدوية، أمام إحدى الصيدليات الواقعة بقرية الزرايب، التابعة لمركز أبوتشت شمالي المحافظة.

وأفاد مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أن سيارة تابعة لشركة توزيع الأدوية، تعرضت للسرقة بالقرب من صيدلية الحسين الواقعة بقرية الزرايب بمركز أبوتشت.

وأضاف المصدر أن السيارة توقفت أمام الصيدلية، ودخل مندوب المبيعات لمراجعة الصيدلية، ثم بعد ذلك ذهب لتناول بعض الساندوتشات من فترينة الفول الموجودة في الشارع على الجانب المقابل للصيدلية، وأثناء ذلك، كسر شخصان زجاجها، وسرقا حقيبة بها مبالغ مالية حصيلة اليوم.

ووثقت الواقعة من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية، والتي يظهر فيها اللصان باستقلالهما موتوسيكل، أثناء قيامهما بعملية السرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.