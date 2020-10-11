التوني: رفع 42 ألف طن قمامة خلال شهر سبتمبر بمحافظة الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن رفع 42 ألفاً و153 طناً من القمامة والأتربة ومخلفات البناء، من مختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم رفع القمامة من نقاط التجميع الوسيطة، ونقلها إلى المدافن الصحية، بواسطة عمال النظافة ومعدات الوحدات المحلية، حفاظاً على صحة المواطنين، فضلاً عن رفع مخلفات البناء والأتربة.

وأوضح، أنه تم خلال شهر سبتمبر رفع 12600 طناً من القمامة والأتربة والمخلفات بمدينة ومركز الفيوم، و4190 طناً بمركز طامية، وفى مركز سنورس تم رفع 8966 طناً، وفى مركز أبشواي تم رفع 7550 طناً، كما تم رفع 6906 طناً بمركز إطسا، و1941 طناً بمركز يوسف الصديق.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنّ أعمال رفع القمامة والمخلفات تسير جنباً إلى جنب مع حملات إزالة الإشغالات من الطرق والميادين بمختلف أنحاء المحافظة، وكذلك أعمال رفع كفاءة الشبكة الكهربائية من صيانة لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، فضلاً عن تطوير الميادين وأعمال التشجير مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشتى أنحاء المحافظة، واستمرار المتابعة الميدانية لمسؤولي الجهاز التنفيذي، والعمل على متابعة نوبتجيات النظافة خلال الورديات اليومية المختلفة، للوصول بمستوى النظافة إلى المستوى اللائق.