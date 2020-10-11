التوني: رفع 42 ألف طن قمامة خلال شهر سبتمبر بمحافظة الفيوم

التوني: رفع 42 ألف طن قمامة خلال شهر سبتمبر بمحافظة الفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
08:30 م | الأحد 11 أكتوبر 2020
أعلنت محافظة الفيوم عن رفع 42 ألفاً و153 طناً من القمامة والأتربة ومخلفات البناء، من مختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال شهر سبتمبر الماضي.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم رفع القمامة من نقاط التجميع الوسيطة، ونقلها إلى المدافن الصحية، بواسطة عمال النظافة ومعدات الوحدات المحلية، حفاظاً على صحة المواطنين، فضلاً عن رفع مخلفات البناء والأتربة.
وأوضح، أنه تم خلال شهر سبتمبر رفع 12600 طناً من القمامة والأتربة والمخلفات بمدينة ومركز الفيوم، و4190 طناً بمركز طامية، وفى مركز سنورس تم رفع 8966 طناً، وفى مركز أبشواي تم رفع 7550 طناً، كما تم رفع 6906 طناً بمركز إطسا، و1941 طناً بمركز يوسف الصديق.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنّ أعمال رفع القمامة والمخلفات تسير جنباً إلى جنب مع حملات إزالة الإشغالات من الطرق والميادين بمختلف أنحاء المحافظة، وكذلك أعمال رفع كفاءة الشبكة الكهربائية من صيانة لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، فضلاً عن تطوير الميادين وأعمال التشجير مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشتى أنحاء المحافظة، واستمرار المتابعة الميدانية لمسؤولي الجهاز التنفيذي، والعمل على متابعة نوبتجيات النظافة خلال الورديات اليومية المختلفة، للوصول بمستوى النظافة إلى المستوى اللائق.