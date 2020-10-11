توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة ولا فرص لسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان خاص بها، توقعات حالة الطقس لمدة ثلاثة أيام مقبلة بداية من غد الاثنين 12 أكتوبر إلى الأربعاء المقبل 14 أكتوبر، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا.

والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري تكون كثيفة على السواحل الشرقية، ولا فرص لسقوط أمطار.

طقس الاثنين 12 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

طقس الثلاثاء 13 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

طقس الأربعاء 14 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.