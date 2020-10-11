ضبط 21 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بـ"سيدي براني"

شنت أجهزة الرقابة التموينية بمحافظة مطروح حملة مكبرة، اليوم الأحد، في نطاق مدينة "سيدي براني"، غرب المحافظة، والقرى المحيطة بها، بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين.

وقال وكيل وزارة التموين بمطروح، المهندس السيد أحمد أبو اليزيد، إن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 21 قضية تموينية، مؤكداً أن الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق، تأتي بغرض متابعة المعروض من السلع والأغذية، والتأكد من سلامتها، ومنع أي تجاوزات.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، بضبط أي مخالفات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات، بالتنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية، فرع مطروح، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين، وتطهير الأسواق من السلع منتهية الصلاحية أو الرديئة، ومتابعة قيام المخابز البلدية والمنشآت التموينية الأخرى بعملها على أكمل وجه.

وأوضح "أبو اليزيد" أن المخالفات المضبوطة تتضمن مخالفات بيع بأزيد من التسعيرة المعلنة، بواقع مخالفتين، وعدم ممارسة نشاط على الوجه المعتاد، بواقع 7 مخالفات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالمخبز أو مستودع دقيق، عبارة عن 3 مخالفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، 3 مخالفات، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، 4 مخالفات، وعدم وجود سجلات بالمخبز، بواقع مخالفتين، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.