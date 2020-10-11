بعد ترشحه 9 مرات للشيوخ والنواب.. رضوان عدلي: "عايز أخدم الناس والله"

سنوات طويلة.. 9 استحقاقات انتخابية كاملة، بين مجلس الشعب ومجلس الشورى بالمسمى القديم، وصولا لمجلس النواب والشيوخ بالمسمى الجديد في التعديلات الدستورية، لم يتركها المرشح رضوان عدلي حميدة، ابن مركز ببا، إلا وكان مرشحًا بها، لم يعرف اليأس بابًا له، أو يتراجع، مواصلًا طريقه نحو الترشح.

العمدة رضوان عدلي حميدة، كما يلقبونه في قريته بني عوض بمركز ببا جنوب بني سويف، الذي تخطى عامه 65، ترشح لمجلس النواب المقبل، ليصل إلى الترشح التاسع له، دون أن يحقق حلمه في الوصول إلى كرسي البرلمان، في أي مرة سابقا، إلا أنه يسعى هذه المرة بقوة، من خلال جولات انتخابية مكثفة، لحصد مقعد في دائرة جنوب بني سويف المخصص لها 3 مقاعد فردية.

ويقول: "دي فعلا المرة التاسعة لي في الترشح منهم 7 مرات في مجلس النواب أو الشعب بمسماه القديم، ومرتين في مجلس الشيوخ أو الشورى بمسماه القديم، بمعنى أصح، بداية من عام 1995، تمكنت في مرتين من دخول جولة الإعادة، إلا أن التوفيق لم يحالفني فيهما".

وأضاف: "والله عايز أخدم الناس، ده هدفي من الترشح، لأن النائب يمتلك أدوات كثيرة تمكنه من خدمة المواطنين"، متابعا: "لم يصلني اليأس، وسأستمر في الدعاية الانتخابية تلك المرة وبقوة".

ويتنافس رضوان عدلي حميدة، مع 27 مرشحا آخرين بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز ببا وسمسطا والفشن، للحصول على الثلاث مقاعد المخصصة للدائرة بالنظام الفردي.

وخٌصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدا بمجلس النواب، منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها مركز شرطة بني سويف وتضم "مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة"، مخصص لها "مقعدين"، يتنافس عليها 24 مرشحا.

والدائرة الثانية مقرها مركز شرطة ناصر وتضم "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين"يتنافس عليهما 32 مرشحا، والدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" يتنافس عليه 7 مرشحين، والدائرة الرابعة مقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحا.