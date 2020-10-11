صور.. مجدي الهواري يحتفل بمرور عامين على افتتاح "كايرو شو"

احتفل المخرج مجدي الهواري عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام" بمرور عامين على افتتاح مسرح "كايرو شو".

ونشر الهواري صورًا من الافتتاح بحضور عدد من نجوم الفن، وعلق قائلا: "سنتين النهاردة على افتتاح صرح cairoshow، صور النهاردة بتاعة الافتتاح وبكرة وبعده صور التعب والمجهود والعروض والنجوم وأبطال الكواليس إللي اشتغلوا وتعبوا وقدموا كل غالي ونفيس لنا ولكل شركاء النجاح".

وأضاف: "واللي بفضل الله من غيرهم ماكنتوش تبقوا فخورين أننا قدمنا حلمنا لحضرتكم و لمصر وللجمهور العظيم اللي ورانا على مدار سنتين نجاح وحب وإخلاص لحلم فنانين صدقوا وأخلصوا وحبوا مشروعهم برجوع المسرح الذي يليق بمكانة فن وفنانين وجمهور مصر للعالم العربي كله".

وواصل "الهواري": في ناس اشتغلت من قلبها علشان الحلم يتحقق، آمنوا بالحلم ده، أشكر نجوم وشركاء النجاح وجمهور CairoShow على الثقة العظيمة وأشكر ولادي على دعمهم المستمر لي، وتحياتي لكل اللي شارك أو ساهم في نجاح هذا الصرح اللي بالطبع شهادتي فيه مجروحة، لكن النهاردة وبرأيكم ومجهودهم، بقول إنه صرح اتولد عملاق بتوفيق من ربنا وبإخلاص العاملين فيه وليه تحية لـCairoShow في عيدها الثاني".

واختتم: "بإذن الله نوعدكم بمزيد من التعب ليكم وبيكم وعلشانكم جمهورنا العزيز وبنجدد الثقة ومن مجموعة الفنانين هنا بنقولكم إحنا لسه معملناش حاجة في كلام كتير هقوله من كواليس السنتين، انتظروني كل سنة وإحنا مع بعض".

الجدير بالذكر أنه يعرض حاليًا علي مسرح "كايرو شو" عرض "علاء الدين"، بطولة أحمد عز وإخراج مجدي الهواري، والذي استضاف عددا من النجوم لعل أبرزهم مؤمن زكريا لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، والفنان القدير لطفي لبيب، وسط تفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.