مديرة مدرسة بالأقصر تنظف الفصول: قتلت عقرب برجلي عشان أحمي الطلبة

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الأقصر، بصورة لمديرة مدرسة بمركز أرمنت كانوا قد تداولوها لها وهي تقوم بأعمال تنظيف أرجاء المدرسة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

الصورة عند تداولها لاقت استحسان المواطنين الذين أكدوا ضرورة تكريمها من قبل المديرية والوزارة كي تتخذ قدوة لغيرها من زملائها في باقي المدارس مشيدين بعملها الذي ضربت به أروع أمثلة التحضر والأخلاق والتواضع.

وقالت منى يوسف، صاحبة الصور المتداولة، وهي تعمل مديرًا لمدرسة السلام الابتدائية بإدارة أرمنت التعليمية، إنها حرصت على تنظيف أرضيات المدرسة، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأكدت "يوسف" أنها تشعر أن جميع الطلاب أبناؤها وأحفادها وأن المدرسة هي منزلها الحقيقي، وأنها قامت قبل ذلك بقتل "عقرب" تحت أرجلها خشية أن يصيب أي طالب بأذى.

وتابعت مدير مدرسة السلام الابتدائية بأرمنت أنها تعمل بالتربية والتعليم منذ ثمانية وثلاثين عامًا ولا ترى فرقًا بين المعلم والمدير فالجميع يكمل بعضه البعض.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأقصر قد تداولوا صورًا لمديرة مدرسة بمركز أرمنت، جنوب غرب الأقصر، تستخدم أدوات تنظيف بداخل فناء المدرسة ووتقوم بعملية تنظيف شملت الفصول والطرقات ودورات المياه والدرج، وذلك استعدادًا لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، قد ناقشت أهم متطلبات العام الدراسي الجديد، وذلك مع قيادات المديرية، بالإضافة إلى مناقشة أهم العقبات التي تعاني منها العملية التعليمية والسبل العلمية القويمة الكفيلة بحلها وفق الإمكانيات المتاحة ومتابعة أعمال الصيانة.

ومن الناحية الوقائية والاحترازية، شدد مدير المديرية على ضرورة التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المدارس، والمنشآت التعليمية، والالتزام بها يومياً فى ظل استمرار جائحة كورنا، وتجهيز غرفة الزائرة والطبيب المتمثلة فى غرف الحجر الصحى بكافة المستلزمات اللازمة للوقاية الشخصية والمطهرات وكاشف الحرارة، ومتابعة الاشتراطات الصحية، واتخاذ التدابير والإجراءات لوقائية حفاظاً على سلامة التلاميذ، مشيراً إلى ضرورة عدم السماح للباعة الجائلين بالتَواجد أمام المدارس حرصاً على الصحة العامة وعدم انتشار العدوى.