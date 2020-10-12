أمينة خليل: كان لدي فرقة موسيقية.. وكثيرون قالوا لي "اعملي مناخيرك"

قالت الفنانة أمينة خليل، إنها كانت تغني، وكان لديها فرقة موسيقية منذ زمن، وكانت هذه الفرقة تغنى "هاوس ميوزيك"، لكنها اتخذت قرارًا بأن تتوقف عن الغناء، لأنها لا تحب القيود فى الموسيقى، مشيرة إلى أن الموسيقى بالنسبة لها هى البراح التي تذهب إليه كي تشعر بالحرية.

وأكدت الفنانة أمينة خليل، خلال لقائها بنفس الحلقة مع الفنان محمد فراج ببرنامج "سهرانين" على قناة "ON"، والذي يقدمه الفنان أمير كرارة، إنها تحب السهر جدًا لأنه الشيء الوحيد الذى يجعلها تنسى ضغط العمل والأوقات الصعبة، مضيفة "لحظات السهر الجميلة هى التى تنسينا كل ذلك".

وكشفت الفنانة أمينة خليل عن حبها الشديد للسوشيال ميديا، وأنها ترى أن هذه المواقع سلاح ذو حدين، "فإذا تم باستخدامها بشكل صحيح فستكون مفيدة للغاية، ولو سمحت لها أن تؤذيني من المؤكد أنها ستؤذيني"، مشيرة إلى أن أكثر التعليقات الصعبة التى جاءتها هى "اعملي مناخيرك"، و"بطلى تناكة".

وذكرت " كنت سأجري عملية تجميل بأنفى عندما كنت فى العشرين من عمري، وحجزت بالفعل مع طبيب تجميل، وقبل العملية بيومين وقعت من على السلم، وأصبت عدة إصابات بالغة، حينها اتصلت بالدكتور وشرحت له الموقف، وقال لي من المستحيل أن يقوم بالعملية في هذا الوضع، وهنا قررت عدم إجراء العملية، وأيقنت أنها رسالة من الله".

كما كشفت الفنانة أمينة خليل عن حبها لـ"اليوجا"، حيث تمارسها بشكل مستمر لأنها مفيدة جدًا، وأضافت "أحب التمثيل منذ الصغر، والسبب في ذلك أنى كنت أستيقظ كل يوم وأشعر أننى أريد أن أصبح مرة طبيبة، ومرة محامية، وأخرى طباخة، فوجدت أن مهنة التمثيل هى التى ستجعلني أمارس كل هذه الوظائف وتعطي لى المساحة لذلك، وأتذكر أن أول فيلم قدمته كان عمرى حينها 12 عامًا، وفي الجامعة شاركت في الكثير من الأعمال المسرحية".