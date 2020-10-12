إصابة اثنين بطلق خرطوش لخلاف على تجديد مدافن العائلة بالمنوفية

أصيب مزارع ونجل عمه، بطلق خرطوش، إثر مشاجرة بين أبناء العمومة، بسبب الخلاف علي تجديد مدافن العائلة، ونقلا إلى مستشفى أشمون العام لتلقي العلاج اللازم .

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المحافظة، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "ا.ع" مزارع، ونجل عمه "ع.ع"، مصابان بطلق خرطوش.

علي الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون، بقيادة المقدم محمد عبد الصمد، وتبين نشوب مشاجرة بين أولاد العم، بسبب تجديد مدافن الأسرة، وأصيب شخصان من العائلة.

وحرر محضرا بالواقعة، يحمل رقم 30892 جنح مركز أشمون، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حولها.

في سياق منفصل، لقيت طفلة رضيعه تدعي "م.ك" مصرعها متأثرة بإصابتها، إثر سقوطها من علي سلم المنزل، بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ونقلت إلي المستشفي الجامعي؛ لتلقي العلاج ومحاولة إنقاذها ولكن بدون جدوي .

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا العميد عبدالله جبال، مدير مباحث المحافظة، يفيد بمصرع طفلة رضيعه، تدعي "م.ك"؛ إثر سقوطها من مكان مرتفع.

بالانتقال والفحص وسؤال والدة الطفلة، أكدت سقوطها من أعلى سلم أثناء لعبها، وحرر محضرا بدائرة مركز أشمون، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.