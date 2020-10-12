تفاصيل ثاني يوم دراسة بالمدارس الدولية: كمامات وتعقيم فصول وتباعد

شهدت المدارس الدولية الحكومية بمدينة 6 أكتوبر، صباح اليوم، انتظام العملية التعليمية لليوم الثاني على التوالي من بدء العام الدراسي الجديد بها وسط إجراءات احترازية صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لتوفير الحماية والسلامة للتلاميذ والطلاب.

وبدأت الدراسة بالمدارس الدولية الحكومية بـ6 أكتوبر يوم 11 أكتوبر الجاري، وانتظمت العملية التعليمية بجميع المدارس، وسط تنفيذ وتطبيق الإجراءات الصارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

المدارس الدولية الحكومية تنفذ إجراءات احترازية مشددة

وطبقت المدارس الدولية الحكومية مع إنطلاق العام الدراسي الجديد إجراءات عديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم الفصول ومحيط المدارس، وتطبيق التباعد بين الطلاب في الفصول أثناء الجلوس على مقاعد الفصل، وارتداء الطلاب في الصفوف الأولى "غطاء الوجه"، كما تم توعية الطلاب بكيفية غسيل الأيدي والنظافة الشخصية، حرصًا على سلامتهم، فيما التزم أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد في الفصول والمدرسة.

خطة الدراسة تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن خطة الدراسة تعتمد على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص، وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وتمثلت خطة الدراسة في عدد من المحاور، هي:

1- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي:

الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة لمدارس الفترتين سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

2- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي:

الحضور في مدارس الفترة الواحدة سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة لمدارس الفترتين سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

3- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي، سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

4- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي:

الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنّ الوزارة أنهت استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الحكومية والخاصة، والمنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر الحالي، مشيرًا إلى أنّه لا توجد أي معوقات تؤثر على بداية الدراسة، ولا يوجد أي نيّة لتأجيل العام الدراسي الجديد.

وأشار شوقى، لـ"الوطن"، إلى أنّه سيكون هناك حملات مفاجئة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بمختلف محافظات الجمهورية، وسيتم العمل على تقديم محتوى تعليمي متميز للطلاب بمختلف مراحل التعليم الأساسي، موضحا أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ستتابع سير الدراسة لحظة بلحظة، بالتنسيق مع المديريات التعليمية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على اليوم الدراسي بأحد المدارس.