مصادر: بدء صرف منحة الـ500 جنيه 16 أكتوبر ولمدة 5 أيام

كشفت مصادر حكومية باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطف مدبولي، أن اللجنة ستنتهي من تنقية كشوف العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف منحة الـ500 جنيه، من الوفيات، والمستفيدين من أي دعم حكومي مالي آخر، وستقوم بتحديث بقية بيانات المستحقين الشخصية، خلال ثلاثة أيام، على أن يعقبها الصرف مباشرة.

خطة صرف المنحة.. 5 أيام ويومان للمتخلفين

كما كشفت المصادر لـ«الوطن » عن خطة صرف المنحة، مؤكدة أن الصرف سيبدأ على حد أقصى يوم 18 أكتوبر الجاري ولمدة خمسة أيام حتى يوم 22 أكتوبر الجاري، من ماكينات الـATM في جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت المصادر أنه سيتم إرسال رسالة "SMS" من رقم "2030"، على الهواتف المحمولة للمستفيدين، قبل موعد الصرف بـ24 ساعة ، على أن يتم تحديد يومين لاحقين لصرف المنحة للمتخلفين.

مجلس الوزراء والقوى العاملة مسئولان عن تحديث البيانات

وقالت المصادر، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمة أسندت لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، مهمة تنقية الكشوف من الوفيات وتحديث كافة بيانات العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمستحقة لصرف المنحة، لافتة إلى أن صرف المنحة سيتم على ثلاث دفعات، على أن تكون الدفعة الأولى في شهر أكتوبر الجاري، والثانية في نوفمبر، والثالثة في ديسمبر، وقيمة كل منها 500 جنيه، بإجمالي 1500 جنيه لكل عامل مستحق.

1.6 مليون عامل غير منتظم يحصلون على 2.4 مليار جنيه

يذكر أنّ العمالة غير المنتظمة بجميع محافظات الجمهورية والمستحقين لصرف المنحة يبلغ عددهم نحو مليون و600 ألف و216 عاملًا غير منتظم، يحصلون على نحو 2.4 مليار جنيه إجمالي قيمة المنحة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة بصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من آثار تفشي جائحة فيروس كورونا، لرفع وتخفيف المعاناة عن كاهل العمالة المتضررة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار هذا الفيروس.