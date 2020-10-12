الصحة تسمح باستخدام "بدائل الأفيون" للتعافي من المخدرات

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، السماح باستخدام "بدائل الأفيونات" ضمن البرامج العلاجية لإدمان الأفيون، كأحد التدخلات العلاجية لمرض الإدمان، وكأحد خطوات تطبيق "برنامج خفض الضرر".

يأتي ذلك بناءً على توصية لجة ثلاثية مشكلة من ممثلي وزارات الصحة والسكان، والعدل، والداخلية، وبناءً على ما عرضه الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة.

وشددت وزيرة الصحة والسكان على استمرار وجود تلك العقاقير في الجدول الأول للمخدرات لمنع تداولها لغير الغرض الطبي، وتكليف الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة للوزارة، بالتنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوضع الأدلة الاسترشادية، وإجراءات التشغيل القياسية الخاصة بتطبيق البرنامج العلاجي.

وأوضح البرنامج العلاجي، أنّ العقاقير البديلة للأفيونات هي "الميثادون، والبوبرينورفين، و(البوبرينورفين + النالوكسون)".

وأكدت الوزارة أنّ سيتم تطبيق برنامج العلاج بهذه العقاقير كمرحلة أولى بالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وحال التوسع وتطبيق البرنامج العلاجي بأي مستشفى يعالج الإدمان سواء التابعة للمستشفيات الجامعية أو لصندوق مكافحة التعاطي وعلاج الإدمان، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو المصحات العلاجية الخاصة؛ فيتم إتباع الأدلة الاسترشادية، وإجراءات التشغيل القياسية الموضوعة من قِبل وزارة الصحة والسكان مع الإشراف الكامل لـ"اللجنة الثلاثية".

وكلفت الدكتورة هالة زايد، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز في وضع الأدلة الاسترشادية، وإجراءات التشغيل القياسية لتطبيق البرنامج، والتأكد من توافقها مع المعايير والأدلة العالمية في هذا الشأن، كما يراعى التنسيق المستمر مع وزارتي العدل والداخلية، لوضع خطة تأمين صرف ونقل وتخزين العقاقير.

كما كلّفت الوزيرة، برفع اللجنة الثلاثية بين وزارات الصحة والعدل والداخلية، تقرير ربع سنوي لوزير الصحة، عن نتائج تطبيق البرنامج والإيجابيات والسلبيات الموجودة به، أو أي معوقات قد تطرأ أثناء التطبيق، مع حق اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لتسهيل تطبيق البرنامج، وتحسين نتائجه، وضبط أدائه بموافقة الأطراف الثلاثة مجتمعة.

ونُشر قرار الوزيرة بإدراج برنامج العلاج بالعقاقير البديلة للأفيونات ضمن البرامج العلاجية لعلاج إدمان الأفيونات، والذي حمل رقم 640 لسنة 2020، في الوقائع المصرية، عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الإثنين 12 أكتوبر.