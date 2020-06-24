"علاج الإدمان": أكثر مشاهد التدخين كانت بمسلسل "بـ 100 وش" خلال رمضان الماضي

أكد الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق علاج ومكافحة الإدمان، أنه على مدار 6 سنوات رصدوا مشاهد تعاطي وإدمان المواد المخدرة والتدخين بدراما رمضان، وكانوا يواجهون صعوبات كبير في السنوات الأولى، وكان هناك عدم التزام كبير جدا من صناع الدراما بعرض مشاهد التدخين والمخدرات.

وأضاف "عسكر"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر شاشة التلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أنه تم عمل مواثيق أخلاقية تحت رعاية الدولة بالتنسيق مع الكتاب والمؤلفين، ومطالبتهم برصد صورة الواقع مع رصد تداعيات التدخين والمخدرات على المدخن والمدمن، ونهايته.

وأشار مدير عام البرامج الوقائية بصندوق علاج ومكافحة الإدمان: "أننا لاحظنا استجابة رائعة خلال آخر عامين من الكتاب والمؤلفين"، موضحا أن نسبة مشاهد التدخين والمخدرات انخفضت لـ 4 % مقابل 7.3 % خلال السنوات الماضية.

وأوضح بأن بعض المسلسلات عرضت محور التدخين وتداعياته وتأثيره على المدخن، وهذا يؤكد وجود علاقة وطيدة بين الصندوق وصناع الأعمال الدرامية، ولكن من الأعمال الدرامية التي ظهر فيها التدخين بشكل كبير جدا مسلسل "بـ 100 وش"، والتي ظهر التدخين في مجمل الـ 30 حلقة أكثر من 5 ساعات.