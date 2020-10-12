تفاصيل استراتيجية المصادر المتعددة.. تطبقها التعليم في 2020/2021

تبدأ وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي المقبل، تطبيق استراتيجية المصادر المتعددة للتعلم (multi sources for learning)، التي تمكن الطلاب من الاستفادة من المنصات المتعددة للتعلم التي أتاحتها الوزارة مؤخرا، ضمن خطتها لتطوير التعليم.

وتُعرف المصادر المتعددة للتعلم، بأنّها نمط تعليمي يتيح للطلاب التعلم من خلال الوسائل المتعددة، سواء كانت بصرية أو سمعية، والممثلة في "القنوات التلفزيونية، الفيديوهات، الكتب الإلكترونية، التسجيلات الصوتية، الصور سواء الثابتة أو المتحركة، والأفلام التعليمية".

وتتيح وزارة التربية والتعليم، عددا من الوسائل التعليمية التي تساعد في تطبيق الاستراتيجية، مثل منصات "البث المباشر، ذاكر، أدمودو"، وقناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب، وبنك المعرفة المصري، والقنوات التعليمية والمكتبات الإلكترونية التي تتاح قريبا.

وتسهل استراتيجية التعليم عبر المصادر المتعدة، أسلوب التدريس الذي يتم العمل به العام الدراسي المقبل، ويدعى "الفصل المقلوب".

التعليم: التدريس في العام المقبل بنظام الفصل المقلوب

وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ من بين أساليب التدريس للطلاب العام المقبل، التدريس بنظام "الفصل المقلوب"، ما يعني أنّ الطلاب سيستمعون للدروس في القنوات والمنصات التعليمة، ثم يناقشون ما استمعوا إليه في أيام الحضور بالمدرسة.

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي قبل عدة أسابيع، عن أنّ حضور الطلاب للمدارس سيكون بين يومين لـ4 أيام، وفقا للكثافات في كل مدرسة.

وأوضحت المصادر، أنّ وزارة التربية والتعليم بدأت تسجيل حلقات المناهج التعليمية المقرر إذاعتها على القنوات والمنصات التعليمية، موضحة أنّه سيتم بث الحلقات على القنوات التعليمية، وقناتين مختلفتين غير القنوات التعليمية سيعلن عنهما لاحقا.

ولفتت إلى أنّ الوزارة ستعلن خريطة الدروس التي ستذاع على التليفزيون قبل بدء الدراسة بعدة أيام، كي يستعد الطلاب وأسرهم للاستماع إليها.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المداس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.

وحظر الوزير تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات، أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بالقرار.

وتضمن القرار أن تكون قيمة الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي 300 جنيه، ومن الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بأنواعه كافة، وأنظمته 3 أو 5 سنوات 200 جنيه.

واشتمل القرار على بيان بالرسوم المقررة بقوانين، ومنها 3 جنيهات للمرحلة الابتدائية، و2 جنيه للمرحلة الإعدادية، و3 جنيهات للمرحلة الثانوية لصالح نقابة المهن التعليمية، وجنيه لرياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والإعدادية، و2 جنيه للثانوية لصالح وزارة الشباب والرياضة، و4 جنيهات من المرحلة الثانوية كرسم إضافي عند التقدم لأول مرة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، و12 جنيها لطلاب المراحل صالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، و5 جنيهات من كل المراحل لصندوق تكريم الشهداء.